Beşiktaş şampiyonluktan sonra Avrupa'yı da ateşe attı!

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye derbide 3-2 mağlup olarak şampiyonluk umutlarını azaltmayı sürdürürken Avrupa yarışında da erkenden geride kaldı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon 11 maçta 5 galibiyet alırken 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

11 haftada 17 puan toplayabilen Beşiktaş bir sezona daha erken havlu atma noktasına gelirken lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düştü.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlarken uzun süre Samsunspor ile üçüncü sıra için yarış vermiş ancak hedefine ulaşamıştı.

Beşiktaş'ın bu sezon ön elemede veda ettiği Avrupa'ya gelecek sezon katılmak için şimdiden yine zorlu bir yarış vermesi gerekecek.