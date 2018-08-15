Beşiktaş son dakika transfer haberleri... Geçen sezon iki yıllık serinin ardından şampiyonluğu kaptıran Beşiktaş bu sezon kolları sıvadı. Alvaro Negredo'yu elden çıkarmak isteyen yönetim, Domagoj Vida'ya gelen flaş teklifi de değerlendirmeye aldı ve harekete geçti. Beşiktaş 10 numara, stoper ve kaleci transferleri için birçok ismi gündemine aldı. İşte Beşiktaş'ta günün öne çıkan transfer haberleri
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2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla Hırvatistan Milli Takımı'nın final oynamasında büyük etken olan isimlerden Domagoj Vida'yla ilgili transfer iddiaları sürüyor. 9 Ağustos'ta Premier Lig'de transferin kapanmasıyla İngiltere'ye gitme olasılığı ortadan kalkan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi için Fransız kulüplerinin hala istekli olduğu bildirildi.
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Akşam'da yer alan habere göre Vida'yı Ligue 1'in iddialı takımlarından Lyon ve Monaco'nun yakından takibe devam ettiği öğrenildi. 29 yaşındaki defans oyuncusuna talip olan iki Fransız ekibinin de tecrübeli futbolcu için piyasa araştırması yaptığı kaydedildi.
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Vida için zemin yoklayan Monaco'nun daha istekli olduğu ve uygun şartların oluşması halinde siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacağı kaydedildi.Fransa'da yayın yapan L'Equipe de temmuz ayı içerisinde Monaco'nun Vida için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında sadece imza parası karşılığında Beşiktaş'a gelen Vida'nın siyahbeyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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4 KOLDAN TRANSFER HAREKATI
Teknik direktör Şenol Güneş’in nisteği doğrultusunda kadrosunu yenileme çalışması başlatan Siyah-Beyazlılar, transfer sezonunun bitmesine yaklaşık 15 gün kala çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere’de transfer döneminin kapanmasının ardından Domagoj Vida’nın satışı için Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco’yla görüşen yönetimin, pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
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Hırvat stoper için son olarak 20 milyon Euro’luk talepte bulunan siyah-beyazlılar, Vida’dan gelecek bonservis ücretini yeni transferler için harcayacak. Yıldız isimden gelecek bütçenin; 10 numara, kaleci ve yeni stoper için kullanılması bekleniyor.
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MENAJERİNE TAM YETKİ!
4.3 milyon Euro’luk maaşı ve düşük performansı sebebiyle Alvaro Negredo’yla da yollarını ayırmayı planlayan Kartal, bu isim için de menajerine tam yetki verdi. Tecrübeli oyuncunun temsilcisi Gelu Rodriguez’in, birkaç La Liga ekibiyle Negredo için görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.
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Kartal, 32 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılması halinde forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye basacak.
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ÖNCELİK 10 NUMARADA
Transferde önceliği 10 numaraya veren siyah-beyazlılar, bu konuda Borussia Dortmund’un Japon yıldızı Shinji Kagawa için ısrarını sürdürüyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için girişimlerine devam eden Kartal, Vida’nın satışı halinde Kagawa’yı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.
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Kaleci transferinde de Arsenal’le yollarını ayırmayı planlayan David Ospina, liste başında yer alıyor.
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ROTA FRANSA'YA DÖNÜYOR
Stoper transferi konusunda Hollanda ekibi PSV’nin Fransız oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin için çalışmalarını sürdüren yönetim, Vida’nın ayrılması halinde 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacak. Öte yandan Negredo’yla bağların koparılması sonrasında ise rota Fransa’ya çevrilecek.
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Marsilya’nın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou’nun kiralama formülüyle kadroya kazandırılmaya çalışıldığı gelen haberler arasında. Yeni forvet arayışında bulunan ve son olarak Mario Balotelli’yle görüşen Marsilya’nın da Mitroglou’nun kiralık gidişine olumlu bakabileceği konuşuluyor.
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PORTEKİZ'DEN QUARESMA HABERİ
Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan ve Türk basınında Sporting'in resmi teklif ile kapıyı çaldığı kaydedilen Ricardo Quaresma için Portekiz'den yeni bir haber geldi. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden O Jogo, Sporting yöneticileri ile temasa geçerek Quaresma ile ilgili bir girişimlerinin olup olmadığını sordu.
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Quaresma'nın eski takımı ise, tecrübeli oyuncuyla ilgili bir planlarının bulunmadığını kaydetti. Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçı olan Beşiktaş-Akhisarspor mücadelesinde süre almamasına saha içerisinde isyan etmişti.
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Maça yedek başlayan ve ısınma hareketlerini yapan Ricardo Quaresma, Lens'in 78. dakikada oyundan çıkarken yerine kendisinin alınmayıp Adriano'nun sahaya sürülmesine tepki gösterdi. Moralsiz olduğu görülen Quaresma, maçın son düdüğüyle birlikte önlüğünü yere fırlattı. Şenol Güneş ise o tepkiye karşı şaşkınlık yaşadı.
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QUARESMA İLE GÜNEŞ ARASINDA ZİRVE!
Akhisarspor maçında Şenol Güneş'in yaptığı üçüncü değişiklik sonrası ısınma yeleğini yedek kulübesine fırlatan Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'ten görüşme talep etti.
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Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcının odasına giden Portekizli yıldız, "Hareketim yanlış anlaşılmış, niyetim size tepki göstermek değildi. O an oyuna girmeyi çok istedim. Böyle anlaşılacağını düşünmemiştim. Sizi kırdıysam özür dilerim" dedi.
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BEN TAKILMADIM, SEN DE TAKILMA...
Güneş'in karşılığı ise "Sorun yok, ben yanlış anlamadım. Seni biliyorum. Oyunda olma isteğini ve arzunu da olumlu karşılıyorum. Sadece tavrına kırıldım. Adriano ile birlikte maçı nasıl yaşadığınızı gördüm."
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"Ben bir karar verirken, maçın gidişatına ve oyuncumun durumuna göre karar veriyorum. O maçta, öyle gerekti. Ben takılmadım, sen de fazla takılma" oldu. Bu görüşme sonrası ikili arasındaki buzlar eridi ve olay tatlıya bağladı.
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JOAO MARIO MÜJDESİ
Fotomaç'ta yer alan habere göre Talisca'nın boşluğunu doldurmak için listesindeki isimlerle temasa geçen Beşiktaş, rotayı tekar Joao Mario'ya döndürmüştü. 25 yaşındaki Portekizli için siyah- beyazlılara müjde geldi.
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Inter, performansından memnun olmadığı Mario'yu satış listesine koydu... Beşiktaş yönetiminin gözden çıkarılan oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Fakat Portekizli 10 numara için bir de rakip var; o da Real Betis...
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Ancak İspanyollar da oyuncuyu kiralamak istiyor. Bu yüzden Beşiktaş yönetimi Betis'in de teklifinin kiralama olmasından dolayı umutlu.
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Bu arada siyah-beyazlıların Pepe ve Quaresma'yı devreye sokarak Joao Mario'yu Türkiye'ye gelmeye ikna edebileceği de konuşuluyor.
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Tecrübeli orta sahanın piyasa değeri 23 milyon Euro civarında... Yıldızını Sporting'in B takımında parlatan Joao Mario daha önce 2 kez kiralandı. 2013-14'te Vitoria Setubal'a gönderilen Mario, 2016-17 sezonu başında 40 milyon euro'ya İnter'e transfer oldu.
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Portekizli, geçen sezonun devre arasında ise 1.2 milyon euro'ya West Ham United'a gönderildi.
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10 NUMARA MEKSİKALI
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, aradığı orta sahayı Bundesliga'da buldu. Beşiktaş'ın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian ile ilgilendiği ortaya çıktı.
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Frankfurt yerel basınındaki habere göre, 2019'da sözleşmesi sona eren Marco Fabian'ın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ve transferin Frankfurt Kulübü ile Fabian'ın menajeri arasındaki görüşmenin ardından netleşeceği belirtildi.
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"EKONOMİK ŞARTLARI BELİRLEMEMİZ GEREKİYOR"
Marco Fabian da bir ayrılık yaşayabileceğinin sinyallerini verirken "Menajerim kulüple bir görüşme yapacak. Hocamız beni tutmak istediğini söyledi. Kalmaktan mutluluk duyarım ancak kulüple bazı ekonomik şartları belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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Anderson Talisca yerine bir 10 numara arayan Beşiktaş'ın istediği Fabian, geçtiğimiz sezon Frankfurt formasıyla sakatlığı nedeniyle sadece 9 resmi maçta görev yapabildi. (Sporx)
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ORIGI YENİDEN LİSTEDE
Başkan Fikret Orman'ın Anderson Talisca'nın ayrılmasının ardından "Önceliğimiz hücumcu orta saha" dese de görünen sorun yine 9 numara... Geçen sezondan beri devam eden probleme bir türlü çare olamayan Negredo ve Vagner Love'ı elden çıkarmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 'gol atabilen' bir forvet arayışında!
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Akşam'ın haberine göre arayışlarını sıklaştıran yönetim de Güneş'in isteği üzere önceliğini yeniden golcü transferine verdi. Transfer döneminde, eski yıldızları, Aboubakar, Liverpool'dan Daniel Sturridge, Hollandalı, Bas Dost gibi üst düzey golcülerin peşine düşen Siyah-Beyazlılar, Liverpool'un kadrosunda düşünmediği Divock Origi'yi listeye aldı.
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BEŞİKTAŞ'A GİTMESİ EN İYİSİ
Transferin başladığı günlerde Liverpool'un diğer bir yıldızı Sturridge'den umduğunu bulamayan yönetim, Origi için tekrar kollar sıvadı. ABD'nin ünlü spor kanalı ESPN'in Premier Lig yorumcusu Shaka Hislop da Beşiktaş'ın Origi ilgisini doğruladı ve şunları söyledi:
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"Liverpool ve Klopp, Origi'ye izin vermeli. Beşiktaş onun için iyi bir adres. Hem oyuncu hem de kulüpler için bu transfer oldukça mantıklı"
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Geçen sezonu Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da tamamlayan 23 yaşındaki Belçikalı yıldız, Almanya'da tüm kulvarlarda 36 maçta 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
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HALILAGIC İLK TRANSFERİNİ YAPTI!
Beşiktaş'ın altyapısında görev yapmaya başlayan Sead Halilagic, ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar Filistin asıllı İsveçli Bader Aburamadan'ı kadrosuna kattı.
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