Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi
Beşiktaş'tan özel izin alarak milli takım kampından ayrılıp ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde durumu merakla beklenen Vincent Aboubakar konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü, özel izinle milli takım kampından sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya gitmişti.
Kritik maçın kadrosunda olup olmayacağı merak edilen Aboubakar bu sabah İstanbul'a geldi.
Yıldız ismin herhangi bir sorunu bulunmadığı ve Trabzonspor maçı kafilesinde yer alacağı öğrenildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.