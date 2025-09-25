Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Devrim Şahin umut verdi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Devrim Şahin umut verdi!

        Beşiktaş'ta Kayserispor mücadelesinde ilk defa forma giyen Devrim Şahin gösterdiği performansla beğenileri topladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın da mücadele sonrası yaptığı açıklamalarda genç oyuncudan övgüyle bahsetti

        Giriş: 25.09.2025 - 14:36 Güncelleme: 25.09.2025 - 14:36
        Devrim Şahin umut verdi!
        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Kayserispor maçında Devrim Şahin sürprizi geldi.

        Erteleme maçı olması nedeniyle statüden dolayı yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemezken tedavisi süren orta saha oyuncusu Salih Uçan ile idman eksiği olan Mustafa Hekimoğlu kafileye dahil edilememişti.

        Sergen Yalçın'dan kritik maçta sol kanada Devrim Şahin hamlesi geldi. Göztepe deplasmanında ilk kez kadroya alınan 18 yaşındaki futbolcu, Kayseri'de ise 11'de çıktı.

        Sergilediği performansla beğeni toplayan ve gelecek maçlar için umut veren Devrim, 60 dakikada 23 kez topla buluşurken 3 şutta 1 isabet buldu. Devrin rakip ceza sahasında topla 5 kez buluşurken 2 çalım girişiminde başarılı oldu.

        Devrim Şahin, 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken Sergen Yalçın da genç oyuncu için konuştu.

        Yalçın, maç sonu düzenlenen basın toplantısında "Devrim’in hikayesi bugün Beşiktaş’ta başladı. Antrenmanlarda da takip ediyorum. Devrim, potansiyeli olan bir oyuncu. İleride nasıl olur bilemiyorum ama bizi beklentiye sokuyor. Henüz 17 yaşında. Fiziği çok güçlü. Atletik. Devamında kendini geliştirebilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Onu gördüğüm için bugün onu oynattım. Bazen genç oyunculara şans vermek lazım. Onların da bu şansı iyi değerlendirmesi lazım. Ben de Devrim’in bu şansı iyi kullandığını düşünüyorum. Takımımızda zaman zaman yer bulacaktır diye düşünüyorum." Dedi.

        Genç oyuncu ise maç sonu röportajında "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Sergen Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim. İlk başta biraz heyecanlıydım ama sonra geçti. Kazandığımız için mutluyum." İfadelerini kullandı.

        Beşiktaş altyapısında yetişen Devrim Şahin, 1 Nisan 2007 tarihinde İstanbul’da doğdu. Devrim, 2017 yılında Beşiktaş altyapısına katılırken, 2022’de U17 takımına, 2024’te ise U19 kadrosuna yükseldi. Sol kanatta görev yapan Şahin, U19 Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunda forma giydiği 32 maçta 10 gol attı. Beşiktaş ile 11 Eylül 2025’te profesyonel sözleşmeye imza atan genç oyuncunun kontratı 2028’e kadar devam ediyor.

