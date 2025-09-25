Beşiktaş'ta Devrim Şahin umut verdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Kayserispor maçında Devrim Şahin sürprizi geldi.

Erteleme maçı olması nedeniyle statüden dolayı yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemezken tedavisi süren orta saha oyuncusu Salih Uçan ile idman eksiği olan Mustafa Hekimoğlu kafileye dahil edilememişti.

Sergilediği performansla beğeni toplayan ve gelecek maçlar için umut veren Devrim, 60 dakikada 23 kez topla buluşurken 3 şutta 1 isabet buldu. Devrin rakip ceza sahasında topla 5 kez buluşurken 2 çalım girişiminde başarılı oldu.

Yalçın, maç sonu düzenlenen basın toplantısında "Devrim’in hikayesi bugün Beşiktaş’ta başladı. Antrenmanlarda da takip ediyorum. Devrim, potansiyeli olan bir oyuncu. İleride nasıl olur bilemiyorum ama bizi beklentiye sokuyor. Henüz 17 yaşında. Fiziği çok güçlü. Atletik. Devamında kendini geliştirebilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Onu gördüğüm için bugün onu oynattım. Bazen genç oyunculara şans vermek lazım. Onların da bu şansı iyi değerlendirmesi lazım. Ben de Devrim’in bu şansı iyi kullandığını düşünüyorum. Takımımızda zaman zaman yer bulacaktır diye düşünüyorum." Dedi.

Genç oyuncu ise maç sonu röportajında "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Sergen Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim. İlk başta biraz heyecanlıydım ama sonra geçti. Kazandığımız için mutluyum." İfadelerini kullandı.