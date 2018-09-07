Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre milli takımlarında yer alan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy ve Dorukhan Toköz idmanda yer almadı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma, istasyon koşuları, açma germe ile başlayan siyah-beyazlı futbolcular, pas, 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi.
İstasyonlardan oluşan pas ve şut idmanın ardından Beşiktaşlı oyuncular, dar alanda kontrollü pas ve şut çalışması gerçekleştirerek antrenmanı noktaladı.
Siyah-beyazlılar günün ikinci çalışmasını akşam 17.30'da yapacak. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ