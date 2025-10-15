Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi sürüyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi sürüyor!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 15:08 Güncelleme: 15.10.2025 - 15:08
        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi sürüyor!
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

        Kondisyon ve taktik çalışan futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı antrenmana pas ve taktik çalışmayla devam ettiği, idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

        Beşiktaş, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

