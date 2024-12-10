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        Beşiktaş'ta stoper sorunu!

        Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçında sakatlıklar nedeniyle stoperde sorun yaşanıyor.

        Giriş: 10.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:09
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        Beşiktaş'ta stoper sorunu!
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        Siyah-beyazlılarda ameliyat olan Gabriel Paulista'nın yanı sıra sakatlıktan dönemeyen Felix Uduokhai'nin de Bodo/Glimt maçında oynaması beklenmiyor.

        Fenerbahçe maçında oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç'un da forma giymesi zor. Bu nedenle derbide sonradan oyuna giren Bahtiyar Zaynutdinov'un Norveç'te 11'de olma ihtimali yüksek. Emirhan Topçu ise derbideki gibi yine 11'de başlayacak.

        Bahtiyar Zaynutdinov bu sezon Avrupa Ligi'nde hiç süre almazken hiçbir maça da 11'de başlamadı. Kazak futbolcu, bu sezon ligde ise 4 maçta 30 dakika süre buldu.

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