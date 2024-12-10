Beşiktaş'ta stoper sorunu!

Siyah-beyazlılarda ameliyat olan Gabriel Paulista'nın yanı sıra sakatlıktan dönemeyen Felix Uduokhai'nin de Bodo/Glimt maçında oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe maçında oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç'un da forma giymesi zor. Bu nedenle derbide sonradan oyuna giren Bahtiyar Zaynutdinov'un Norveç'te 11'de olma ihtimali yüksek. Emirhan Topçu ise derbideki gibi yine 11'de başlayacak.