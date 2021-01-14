Beşiktaş'ta Tyler Boyd kadroya geri dönecek

Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine değinen Kaynar, "Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Avrupa'da yönettiği maçlardaki gibi bir performans sergilemesini istiyorum" dedi.

Erol Kaynar, TFF'nin açıkladığı yabancı sayısı ile ilgili de konuştu. Yabancı sayısının 14'ten 16'ya çıkmasıyla birlikte Tyler Boyd'un kadroya gireceğini açıkladı.

Sergen Yalçın'ın genç oyuncu Hasic'i beğendiğini vurgulayan Kaynar, "Hasic kendisine verilen şansları iyi değerlendirdi. O da kadroda tutulabilir." açıklaması yaptı.