ERSİN'İN YENİ SÖZLEŞME DOPİNGİ!

Bu arada maaşına zam yapılan Ersin Destanoğlu'nun derbi öncesi motivasyonu arttı. Genç kalecinin yıllık 500 bin TL olan maaşı, 13 milyon TL'ye çıkarıldı. Antrenmanlarda oldukça istekli görünen Ersin Destanoğlu derbiye ilk 11'de başlayacak.