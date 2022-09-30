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Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! N'Koudou'nun yerine...

Süper Lig'in 8. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal'in takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürürken, Kevin N'Koudou'nun sakatlanması ise moralleri bozdu. Yaşanan bu gelişme sonrası planını değiştiren teknik direktör Valerien Ismael, N'Koudou'nun yerine görev vereceği ismi de belirledi.

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  • Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! N'Koudou'nun yerine derbide...

    Beşiktaş'ta 2 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Kevin N'Koudou'nun sakatlığı moralleri bozdu.
  • Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! N'Koudou'nun yerine derbide...

    Teknik direktör Valerien İsmael, yıldız futbolcuyu Fenerbahçe savunmasının arkasına atılacak toplarda kullanmayı düşünüyordu. 
  • Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! N'Koudou'nun yerine derbide...

    N'Koudou'nun sakatlanması sonrası hücum hattının solunda Nathan Redmond görev yapacak. 
  • Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! N'Koudou'nun yerine derbide...

    İngiliz oyuncu dünkü antrenmanda takımla çalıştı. Beşiktaş'ın derbide hücum hattı Muleka, Weghorst ve Redmond'dan oluşacak.
  • Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! N'Koudou'nun yerine derbide...

    GHEZZAL KULÜBEDE BAŞLAYACAK

    Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise derbide kulübede olacak. Cezayirli yıldız Cenk Tosun ile hücum hattının hamle oyuncusu olarak kenarda bekleyecek.
  • Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! N'Koudou'nun yerine derbide...

    ERSİN'İN YENİ SÖZLEŞME DOPİNGİ!

     

    Bu arada maaşına zam yapılan Ersin Destanoğlu'nun derbi öncesi motivasyonu arttı. Genç kalecinin yıllık 500 bin TL olan maaşı, 13 milyon TL'ye çıkarıldı. Antrenmanlarda oldukça istekli görünen Ersin Destanoğlu derbiye ilk 11'de başlayacak.

     

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