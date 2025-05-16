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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması!

        Beşiktaş, Bankalar Birliği borcunun 1 milyar 278 milyon 828 bin 670 TL'lik kısmının ödendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 19:04 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:04
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        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Bankalar Birliği'yle ilgili açıklama yaptı.

        Siyah-beyazlılar borcunun 1.278.828.670 TL'lik (yaklaşık 30 milyon Euro) kısmının ödendiğini açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş'ye konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir." denildi.

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