Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Bankalar Birliği'yle ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar borcunun 1.278.828.670 TL'lik (yaklaşık 30 milyon Euro) kısmının ödendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş'ye konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir." denildi.