Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Stadımızın Dolmabahçe tarafına bakan terasında gerçekleştireceğimiz etkinlikte, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unu hologram yöntemiyle tekrar okuyacağı anların kutlamalarımızın odağında yer aldığını gururla vurgulamak isteriz.

Saat 18.00’de, stadımızın önünde taraftarlarımız ve vatandaşlarımızın buluşmasıyla başlayacak etkinliklerimiz; 19.03’te Motive konseri ile devam edecek.

Ata’mızın Nutuk’u okuması saat tam 20.00’de gerçekleşecek ve ardından tüm taraftarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Ağaçlı Yol’dan Beşiktaş’a yürüyeceğiz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerimiz, Barbaros Meydanı’ndaki Beşiktaş Belediyesi’nin düzenleyeceği Duman konseri ile sona erecek.

Uzun yıllar unutulmayacağına emin olduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkumuzu, tüm taraftarlarımız ve vatandaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız.

'20 Yaşımızdan Beri Cumhuriyetiz…'

Saygılarımızla...

Beşiktaş JK"

Program:

18.00 - Vodafone Park önü buluşma ve toplanma

18.30 - Sunum ve marşlar

19.03 - Motive Konseri

20.00 - Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hologram teknolojisiyle Nutuk’u okuması

20.05 - Ağaçlı Yoldan, Barbaros Meydanı Duman Konserine yürüyüş

21.00 - Grup Duman Konseri"