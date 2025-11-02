Beşiktaş'tan Filistin'e destek!
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı tribünler, seremoni öncesi açtıkları pankart ve koreografiyle Filistin'e destek verdi.
Üzerinde 'Sumud Filosu' yazılı bir gemi koreografisi yapan Beşiktaş taraftarı, 'Free Palestine (Özgür Filistin)' pankartının yanı sıra tribünün geri kalan bölümlerinde de Filistin bayrakları açtı.