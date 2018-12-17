Beşiktaş'ta sezon başında teknik direktör Şenol Güneş, Fabri'nin gitmesine yerine Karius'un alınmasına sıcak bakmamıştı. Nitekim yönetimde Karius'dan pek memnun değil... Teknik direktör Şenol Güneş'in başkan ve yöneticilerle sohbetinde Karius'un yetenekleri konusunda bir tereddütü olmadığı ancak oyuncunun motivasyonunun eksik olmasından şikayet ettiği öğrenildi.

Güneş'in kaleci için konsantrasyonun çok önemli olduğunu Karius'un yediği gollerde konsantrasyon eksikliğine dikkat çektiği ifade edildi.

Sporx'in haberine göre; Bunu bilen başkan Fikret Orman'ın Karius'daki bu memnuniyetsizlikten dolayı teknik direktör Şenol Güneş'e eski talebesi olan Trabzonspor'da kadro dışı kalan kaleci Onur'u teklif ettiği iddia edildi.

Burak Yılmaz'ı gündemine alan Beşiktaş'ın Onur konusunda da girişimlerine başladığı öğrenildi.

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