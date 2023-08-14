Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

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Foot Mercato'da yer alan habere göre Torino'nun ardından Genoa, Monza ve Bologna da Ruslan Malinovskyi yarışına dahil oldu.

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Ancak Torino, Marsilya ile anlaşma sağlayamadığı için transferden vazgeçme aşamasında.