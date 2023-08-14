Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!
Alex Oxlade-Chamberlain'i resmen açıklayan Beşiktaş, 3 yıldız için daha yoğun temaslarını sürdürüyor. İşte siyah-beyazlılardan son dakika gelişmeleri...
Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Alex Oxlade-Chamberlain'le görüşmelere başladıklarını resmen açıklarken gündemdeki diğer isimlerde de son durum ortaya çıktı.
ZAYNUTDINOV BİTİYOR!
Rus basınından Sport 24'ün haberine göre, Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov transferinde mutlu sona ulaştı.
Kazak futbolcunun, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 1.2 milyon euro maaş alacağı vurgulandı.
Zaynutdinov'un Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacağı da haberin detaylarında yer aldı.
Rus basını daha önce Beşiktaş'ın bu transfer için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceğini öne sürmüştü.
Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.
PEPE İÇİN ARSENAL'LE GÖRÜŞME
İngiliz basını, Nicolas Pepe transferi için yeni gelişmeyi yazdı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Nicolas Pepe için Arsenal'la görüşme gerçekleştirdi.
Arsenal, Pepe'nin sözleşmesini feshetmek için opsiyonları değerlendiriyor.
Sözleşme feshinin ardından Kartal'ın Pepe için temasları hızlanacak.
MALINOVSKY TRANSFERİNDE SON DURUM
Beşiktaş'ta Malinovsky bekleyişi devam ediyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre Torino'nun ardından Genoa, Monza ve Bologna da Ruslan Malinovskyi yarışına dahil oldu.
Ancak Torino, Marsilya ile anlaşma sağlayamadığı için transferden vazgeçme aşamasında.
Malinovskyi, İtalya'ya dönmek için baskı yapmaya devam ederken habere göre Beşiktaş da henüz bu transferden çekilmedi.