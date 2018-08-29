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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Güneş, "Kazanarak turu geçmek istiyoruz. Öncelikle hucüm oyuncularını kontrol altında tutmak istiyoruzKadro olarak oynadığımız bir oyun şekli var ve ona göre oynamayı düşünüyoruz. Sabırlı, riskleri az alarak ofansif oyun gücümüzü ona göre kullanacağız" ifadelerini kullandı

29 Ağustos 2018 Çarşamba, 18:22:30 | Güncelleme:

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Partizan ile oynanacak rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. 

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde: "Grup aşamalarından önce son maçımızı oynuyoruz. Oldukça fazla maç oynadık buraya gelebilmek için. Normalde gruplarda ve Şampiyonlar Ligi'nde olmayı beklerken, maç yaparak gruplara girme şansını yakalayacağız. Takım savunması için de ofansif düşüncemizi korumayı düşünüyoruz. Sabırlı ve rakibi kalemizden uzak tutarak oynamak isteyeceğiz. Öncelikle hucüm oyuncularını kontrol altında tutmak istiyoruz. Kazanarak turu geçmek bizim için çok sevindirici olur. Kadro olarak oynadığımız bir oyun şekli var ve ona göre oynamayı düşünüyoruz. Sabırlı, riskleri az alarak ofansif oyun gücümüzü ona göre kullanacağız."

"DİKKATSİZLİĞİMİZ PAHALIYA MAL OLDU"

"Tolga'nın, Vida'nın, Lens'in durumu bugün belli olacak. Durumlarına bakıp karar vereceğiz. Kontrollü, sabırla, takım savunması içinde bir planımız olacak. Öncelikle rakibin hücum oyuncularını kontrol etmek istiyoruz.
3 golü bir maçta yedik. 4 atakta 3 gol yedik. Sadece bireysel değil, takım olarak dikkatsizliğimiz de pahalıya mal oldu.

İlk golde hala ofsayt tartışmaları var. Diğer gol de çarpıp gol oldu. Biz de altıpastan goller atamadık. 3 gol bizim yiyeceğimiz goller değil.
Kötü oyun olarak Erzurumspor maçının ilk yarısını söyleyebilirim. Onun dışında takımın iyi niyetinden memnunum.
Bazı oyuncular formda değil, bazıları tam hazır değil. Çalışmayla düzeltilecek şeyleri düzeltiriz defansta ama bireysel hatalara yapacak bir şeyimiz yok."

"KALECİ SORUNUMUZ YOKTU"

"Bizim kaleci sorunumuz yoktu. Ekonomik sebeplerden kalecimiz satıldı. Karius büyük bir kulüpten geliyor. Önemli olan burada büyük oyun oynaması. Kulüp ekonomik şartlarda en iyisini yapmaya çalışıyor. Transfer ve ekonomik durumla ilgili benim söyleyecek bir şeyim yok

"KİM GELİYOR BİLMİYORUM"

"Kim geliyor, kim gidiyor vallahi bilmiyorum. Siz benden iyi biliyorsunuz. Orkan bugün idmana katılmayacak. Bir görüşme yapacak, ben de yeni öğrendim. Vagner Love'u bilmiyorum. Atiba'nın sakatlığının büyük boyutta olması beklenmiyordu ama gelip idmana çıktıktan sonra ağrısı oldu. 1-2 hafta içinde antrenmanlara başlamasını bekliyoruz."

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Zor bir maç olacağını ifade eden Enzo Roco, "Zor bir maç olacak. Sonuç olarak Avrupa Kupası maçı. Herkes gruplara kalmak istiyor. Onlar da gol atmak için buraya gelecekler. Biz de bütün gücümüzü kullanıp turu geçmeye çalışacağız. Sezon başında yüzde  100 hazır olmamak normal bir durum herkes için. Transfer sürecim biraz geç gelişti. Takıma biraz geç katıldım. Antrenman eksiğim vardı. Sezon öncesi kampını da yapamamak beni biraz geri bıraktı. Saat farkına, şehre, takıma, arkadaşlarıma ve diğer şeylere alışmaya çalışıyorum. Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.



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