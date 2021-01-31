Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman? beIN Sports Yayın akışı! BJK TS maçı ilk 11'le

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, 22. haftadaki derbi mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek. Evinde üst üste 9 galibiyet alan Beşiktaş, son 4 karşılaşmada ise sadece 1 gol yedi. Peki Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, 22. haftadaki derbi mücadelesinde yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports HD1'de yayınlanacak...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar

Trabzonspor : Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

EVİNDE 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesi öncesi evinde oynadığı son 9 lig karşılaşmasını kazandı.

Evindeki ilk iki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 6-0, Galatasaray'ı 2-0 ve Göztepe'yi 2-1 yendi.

Beşiktaş ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.