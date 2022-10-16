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Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor. İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor.
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. 
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak.
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. 
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    MUHTEMEL 11'LER

    Ersin
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Rosier
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Tayyip Talha
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Montero
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

     Masuaku
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Josef
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Salih Uçan
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Dele Alli
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Ghezzal
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    N'Koudou
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Weghorst
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    TRABZONSPOR

    Uğurcan
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Larsen
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Bartra
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Hugo
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Eren Elmalı
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Gbamin
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Hamsik
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Bakasetas
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Yusuf Yazıcı
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Trezeguet
  • Beşiktaş - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Gomez

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