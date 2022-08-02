22 yaşındaki genç oyuncu, Sivasspor’un Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçında da 28 dakika sahada kalmıştı. Kerem Atakan Kesgin, kariyerine Bucaspor altyapısında başlamış ve daha sonra Göztepe ile Sivasspor’da oynamıştı.