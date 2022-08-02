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Beşiktaş transfer haberleri - Yeni hedef Kerem Atakan

Beşiktaş, Emirhan'ın yerine Sivasspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan'ı transfer etmek için çalışmalara başladı. Görüşmelere bu hafta içinde hız verilecek. Transferin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor

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  • Beşiktaş transfer haberleri - Yeni hedef Kerem Atakan

    Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, İtalyan ekibi Torino'ya gitmek için gün sayıyor. Siyah-beyazlılar, futbolcunun boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı. 
  • Beşiktaş transfer haberleri - Yeni hedef Kerem Atakan

    Kara Kartal, Emirhan’ın yerine Demir Grup Sivasspor’dan Kerem Atakan Kesgin’i transfer etmek için çalışmalara başladı.
  • Beşiktaş transfer haberleri - Yeni hedef Kerem Atakan

    Görüşmelere bu hafta içinde hız verilecek. Transferin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor.
  • Beşiktaş transfer haberleri - Yeni hedef Kerem Atakan

    22 yaşındaki genç oyuncu, Sivasspor’un Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçında da 28 dakika sahada kalmıştı. Kerem Atakan Kesgin, kariyerine Bucaspor altyapısında başlamış ve daha sonra Göztepe ile Sivasspor’da oynamıştı. 
  • Beşiktaş transfer haberleri - Yeni hedef Kerem Atakan

    Merkez orta saha, 10 numara ve sağ açık mevkilerine oynayabilen futbolcunun Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023’e kadar devam ediyor.
  • Beşiktaş transfer haberleri - Yeni hedef Kerem Atakan

    22 yaşında ve 1.76 boyundaki futbolcuya transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro değer biçiliyor.

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