Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında 363 kadının 'kadına yönelik şiddet' sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Beltaş Beşiktaş Belediyesi A.Ş. Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek, bu sayının her geçen gün daha da arttığını dile getirdi. Akpek ayrıca, "Maalesef dün gece haberlerde iki kadının daha öldürüldüğüne dair bir bilgi vardı" dedi.

Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında 363 kadın, 'kadına yönelik şiddet' sebebiyle hayatını kaybetti. Bu anlamda her yıl yüzlerce çocuğu annesiz bırakan kadın cinayetlerine, şiddete karşı dikkat çekmek ve yeni cinayetlerin önüne geçmek için Beltaş Beşiktaş Belediyesi A.Ş. tarafından dikkat çekici bir toplumsal farkındalık kampanyası başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Beltaş Beşiktaş Belediyesi A.Ş. Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek öncülüğünde #363Kadın adıyla başlatılan farkındalık projesi ile geçen yıl öldürülen 363 kadının sadece bir rakam değil, hepsinin birer insan olduğuna vurgu yapıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışması ile milyonlarca insan bilgilendirilerek bu büyük soruna dikkat çekildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan alınan veriler, ilçedeki binlerce noktada kamuoyuyla paylaşıldı. Otobüs duraklarından iskelelere, billboardlardan raketlere, apartman kapılarından trafik ışıklarına kadar her yere 363 sayısının olduğu afişler yerleştirildi, broşürler dağıtıldı, sosyal medyada filmler yayınlandı.

"363 SADECE BİR SAYI DEĞİLDİR"

Projeyi yürüten Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek, kadınların hayatın her alanında var olmaya, kendi hayatları hakkında karar vermeye çalıştıklarını dile getirerek, "Ama bunu yaparken en yakınları erkekler tarafından şiddet sebebiyle, darp edilerek, taciz edilerek öldürülüyor. Sadece 2018 yılının ilk 10 ayında şiddet sebebiyle 363 kadın öldürüldü. Maalesef dün gece haberlerde iki kadının daha öldürüldüğüne dair bir bilgi vardı. Sayı her geçen gün artıyor. Her geçen gün şiddet vakaları artıyor. Biz Beşiktaş Belediyesi Beltaş olarak bir toplumsal farkındalık projesi başlatmayı amaçladık. Beşiktaş'ın her yerindeki billboardlara (363) yerleştirdik. Amacımız 363'ün sadece bir sayı olmadığını, 363 sayısını oluşturan her bir rakamın bir canı ifade ettiğini anlatmak. Buradan tüm Türkiye'ye öldürülen kadınların anısına paylaşımda bulunmaktı" şeklinde açıklamada bulundu.

AVCILAR BELEDİYESİ'NDEN KADIN AYAKKABISI

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında duyarlılık oluşturmak amacıyla farklı bir etkinlik gerçekleştiren Avcılar Belediyesi, 2018 yılından bu yana cinayete kurban giden 363 kadın için ilçe meydanına temsilen yüzlerce ayakkabı yerleştirdi.

İHA'nın haberine göre, Avcılar Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında duyarlılık oluşturmak amacıyla farklı bir etkinlik düzenledi. İlçe meydanına 2018 yılından bu yana cinayete kurban giden 363 kadını temsilen 363 çift ayakkabı yerleştirilirken ayakkabıların önüne uğradıkları şiddet sonucu hayatlarını kaybeden kadınların isimleri yazıldı. Ayakkabıları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kadına şiddetin kabul edilemez bir durum olduğuna dikkat çeken Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, kadına şiddetle mücadelede erkeklerin de aktif rol üstlenmelerini istedi.

"KADINA ŞİDDET, ÖZELLİKLE DE BİR CİNSİN DİĞER CİNSE ZULMÜ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Kadın cinayetine kurban gidenleri rahmetle andığını dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Bu bir gelenek, ritüel. 2018 yılında tam 363 kadınımız şiddete maruz kaldı ve öldürüldü. Avcılar’da evimizin kapısına öldürülen kadınlarımızın ayakkabılarını temsili olarak koyduk. Çünkü bugün Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Kadına şiddeti özellikle de bir cinsin diğer cinse zulmü asla kabul edilemez. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı başta erkeklerimizi mücadeleye davet ediyorum. Ebediyete intikal etmiş bütün kadınlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

"KADINLARIMIZ ,KIZLARIMIZ MAĞDUR OLMAMALI"

Kadına karşı şiddete çok üzüldüğünü ifade eden Fatma Kaya, “Çok üzgünüm. Kadınlarımız, kızlarımız mağdur olmamalı. Yolda giderken tecavüze uğramamalı. Rahatsız edilmemeli. Çok üzülüyoruz. Üzüntüden hasta olduk, artık hastayız gerçekten. Her gün bir olay, her gün bir kadın, her gün bir kız, bir çocuk. Bunlar bize yakışmaz. Biz Türk milletine Müslüman deniliyor. Nerede bu Müslümanlar? Neden bunlar oluyor. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN İBRET ALMASINI ÖNGÖRÜYORUM"

Cinayete kurban giden kadınların temsili ayakkabıları hakkında konuşan Ayşe Savaşer ise, “Burada da şiddet gören kadınların ve vefat eden kadınlarımızı temsilen ayakkabılar var. Burada temsil edilmesi çok acı verici ama biraz da insanların ibret de almasını öngörüyorum. İnşallah bu cinayetler son olur. Önümüzdeki yıllarda hiçbir şekilde burada ayakkabı olmamasını isteriz. Karşılıklı eşlerin, insanların birbirine hoşgörüyle, saygıyla davrandığı sürece cinayetlerin olmayacağını, her şeyin konuşularak çözülürse sonuca varacağını düşünüyorum. Ölen kadınlarımıza da rahmet diliyorum” diye konuştu.

SAMSUN, ÇORUM, KASTAMONU VE ÇANKIRI'DA DA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Samsun, Çorum, Kastamonu ve Çankırı'da AK Parti Kadın Kollarınca kadına yönelik şiddete tepki gösterildi.

Samsun'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, AK Parti Kadın Kolları üyeleri, ellerinde turuncu pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Keser, "Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde dünyanın 49 ülkesinde kadınları aile içi şiddete karşı koruyan bir yasal düzenlemenin olmadığını ancak AK Parti döneminde Türkiye'de ilk kez 6284 sayılı "Ailenin Korunması Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" yasasının Mecliste kabul edildiğini anlattı.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdiğini söyleyen Keser, "AK kadınlar olarak bugün kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Keser ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, katılımcılara karanfil dağıttı.

Kurulan stantta kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla pankart üzerine turuncu boyayla el baskısı yapıldı. Basın açıklaması sırasında ise alana turuncu kurdele çekildi.

Etkinlik sonrası grup, sloganlar atarak ellerindeki dövizlerle AK Parti İl Başkanlığına kadar yürüdü.

ÇORUM

Çorum'da, Valilik önünde toplanan AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddeti kınadı.

"Kadın Allah'ın emanetidir" yazılı pankartla Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüyen kadınlar, basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Çorum İl Başkanı Meryem Demir açıklamasında, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da kadın hakları konusunun, Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi'nde açık bir şekilde işlendiğini vurguladı.

Şiddetin her türlüsünün insanlık suçu olduğunu belirten Kavuncu, "Biz, 'Cennet anaların ayakları altındadır' diyen bir medeniyetin çocuklarıyız. 'Sizin en hayırlınız, eşine en iyi davrananınızdır' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla gücü üstün tutan, güce tapan, kendi emperyalist emellerini gerçekleştirmek için kadını her türlü sömürü aracı olarak gören, cinsel obje olarak, reklam aracı olarak görenlerin bizi anlamalarını beklemiyoruz." idiye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Milletvekili Kavuncu ve Kadın Kolları Başkanı Demirci ellerini turuncu boyaya batırarak şiddete turuncu "iz bıraktı."

Basın açıklaması sırasında alana turuncu kurdele çekildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen AK Parti'li kadınlar, ellerindeki döviz ve pankartlarla parti binasına kadar yürüyerek kadına yönelik şiddeti kınadı.

AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Eda Şen, yaptığı açıklamada, "AK kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın eşi Nebahat Babaş da kadınlara destek verdi.

ÇANKIRI

Çankırı'da belediye önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve partililer, ellerinde "Haddini aşan öfkeye yenik düşme", "Sesimizi sen de duy", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Beni de duy" ve "Sevgi şifadır" yazılı döviz ve pankartlarla AK Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgi çektiklerini belirtti.

Türkiye ve dünyada kadınların, yıllardır sürdürdükleri mücadelelerle büyük kazanımlar elde edildiğine vurgu yapan Yıldırım, "Ülkemiz bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişiklikler yapmıştır." şeklinde konuştu.

