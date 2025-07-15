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        Beşiktaş-Wolfsberger maçı HT Spor'da!

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında 16 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.30'da Wolfsberger ile karşılaşacak. Mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:48
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        Beşiktaş-Wolfsberger maçı HT Spor'da!
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        Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak.

        Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

        Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

        ABRAHAM VE ORKUN FORMA GİYEBİLİR

        Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

        Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

        Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.

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