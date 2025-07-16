Yangın, gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde çıktı. İddiaya göre, samanlıkta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer samanlıklar ve ahşap evlere sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti ilçelerinden itfaiye, orman işletme müdürlüğünden arazözler ile jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; yangın hızla büyürken, köylüler ile itfaiye ve orman ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yangında Seyfettin Aldemir ile Ahmet Baştürk'e ait 2 ev ile 10 samanlık yanarak küle döndü. Alevler nedeniyle ayrıca çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş yanarak öldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çamyurdu köyünde çıkan yangın samanlık ve evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen bazı kişilerin tedavisi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Köylülerin itfaiyenin deposuna takviye amacıyla kovalarla su taşıdığı yangına, kepçelerle de ekipler müdahale etti.

Yangında 10 samanlık ve 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yandı, 1 inek telef oldu. Ayrıca traktör, römork, pat pat diye tabir edilen tarım aracı da yandı.

Mudurnu Kaymakam Vekili Talha Battal da yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yangını haber alır almaz olay yerine geldiğini, beldeye uzak olduğu için köye önce Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin ulaştığını ve ilk müdahaleyi onların yaptığını söyledi.

Çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekiplerinin destek verdiğini dile getiren Çevik, "Yangını çok şükür kontrol altına aldık. Can kaybımız yok. Tüm köylülerimize geçmiş olsun diyorum. Biz buna şükrediyoruz. Çünkü betonarme samanlık var, yangın onu geçmiş olsaydı köy tamamen yanacaktı. Zaten evler ahşap ve yan yana. Duyarlı vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle traktörlerle, tankerlerle müdahale etti. Vatandaşlarımız çok özverili bir şekilde çalıştı, bu yangını önledik. Yangın şu an kontrol altına alındı. İnşallah bitti sayılır, soğutma çalışmaları sürüyor, orman ekibimiz burada. Halktan da destek alıyoruz. Destek olan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.