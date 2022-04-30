"Burak Elmas'ı başkan olarak tanımıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti.

Yukatel Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgiyle 43 puan topladı.

SON 12 MAÇTA 9 KEZ PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçta 9 kez puan kaybı yaşadı.

Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.

ISMAEL YÖNETİMİNDE BEŞİNCİ MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ligde 5. maça çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Ismael yönetimindeki 4 maçın sadece birini kazanabildi. İki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise mağlup oldu.

JOSEF CEZALI

Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray maçlarında sarı kart gören Josef, Kasımpaşa karşısında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü.

Sezonun ilk yarısındaki Yukatel Kayserispor maçında da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef, ikinci sarı kart cezasını da aynı rakibi karşısında geçirecek.

10 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarınki maç öncesi Miralem Pjanic, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 36. haftada Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.