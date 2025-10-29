Beşiktaş yeni stadındaki 9 maçta Fenerbahçe'ye sadece 1 kez yenildi! Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 9 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, sadece 1 kez kaybetti.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 29.10.2025 - 13:31 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:31

