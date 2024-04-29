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        Beşiktaşlı Al- Musrati, PFDK'ya sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati ile MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Çankaya'nın da kurula sevkine karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:47 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:50
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        Musrati PFDK'ya sevk edildi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü çirkin ve kötü tezahürat; Pendikspor'u ise saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Öte yandan Beşiktaşlı Al-Musrati kural dışı hareketi nedeniyle tedbirlik olarak PFDK'ya sevk edildi.

        TFF Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

        "1-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        2-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 26.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 27.04.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        4-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 27.04.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ALMOATASEMBELLAH ALI MOHAMMED AL MUSRATI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        5-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        7-MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 28.04.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü doktoru MEHMET MESUT ÇELEBİ 'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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