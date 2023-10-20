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"FAVORİ GÖSTERİLMEMEK HOŞUMA GİDİYOR"

İngiliz yıldız, Beşiktaş'taki hedefleriyle ilgili ise, "Şenol Güneş ile konuştuğumda benim için en iyi senaryonun bir an önce futbol oynamaya başlamam olduğunu söylemişti. Beşiktaş gerçekten büyük bir kulüp ve ailemden de çok uzak değilim. Geçen sezon takım üçüncü olmuş. Bu yüzden bizi asıl favoriler arasında görmüyor olabilirler ama bu benim hoşuma gidiyor. Eric Bailly ve Ante Rebic gibi futbolcularla buraya geldim ve ligi kazanmak için çalışacağım. Her zaman istendiğiniz yerde olmalısınız. Beşiktaş'a gelerek farklı bir kültür ve farklı bir ligi deneyimlemek istedim." ifadelerini kullandı.