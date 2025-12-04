Habertürk
        Beste Kökdemir'den oğlu Kai Güneş ile yeni fotoğraf

        Beste Kökdemir'den oğlu Kai Güneş ile yeni fotoğraf

        Geçtiğimiz hafta oğlu Kai Güneş'i kucağına alan Beste Kökdemir, bebeği ile doğum sonrası hastane odasında çektirdiği fotoğrafı yayımladı

        Giriş: 04.12.2025 - 15:42 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:45
        Anne - oğuldan yeni fotoğraf
        4 Temmuz'da Fazlı Erdinç Çatak ile nikâh masasına oturan Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Çift, geçtiğimiz hafta Kai Güneş adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.

        İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Beste Kökdemir, sosyal medya hesabından oğlu ile hastane odasında çektirdiği fotoğrafı yayımladı. Ünlü oyuncu, paylaşımında "Kai Güneş'in annesi olduğundan dolayı gururlu" ifadelerine yer verdi.

        #Bestew Kökdemir
        #Fazlı Erdinç Çatak
        #Kai Güneş Çatak
