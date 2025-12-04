Beste Kökdemir'den oğlu Kai Güneş ile yeni fotoğraf
Geçtiğimiz hafta oğlu Kai Güneş'i kucağına alan Beste Kökdemir, bebeği ile doğum sonrası hastane odasında çektirdiği fotoğrafı yayımladı
4 Temmuz'da Fazlı Erdinç Çatak ile nikâh masasına oturan Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Çift, geçtiğimiz hafta Kai Güneş adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.
İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Beste Kökdemir, sosyal medya hesabından oğlu ile hastane odasında çektirdiği fotoğrafı yayımladı. Ünlü oyuncu, paylaşımında "Kai Güneş'in annesi olduğundan dolayı gururlu" ifadelerine yer verdi.