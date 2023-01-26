Bestemsu Özdemir: Acelem var

"TEKLİFTEN SONRA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Öte yandan Özdemir, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifi hakkında konuşmuştu. Bestemsu Özdemir, "Aslında tekliften sonra bir şey değişmedi. Şu an sadece evlilik tarihini ve yerini konuşuyoruz. Tarihleri ve yeri netleştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.