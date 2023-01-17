Bestemsu Özdemir: Evlilik teklifinden sonra bir şey değişmedi

"TEKLİFTEN SONRA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"



Basın mensuplarıyla sohbet eden çiftten Bestumsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifi hakkında konuştu. Özdemir, "Aslında tekliften sonra bir şey değişmedi. Şu an sadece evlilik tarihini ve yerini konuşuyoruz. Tarihleri ve yeri netleştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.