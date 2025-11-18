BETT 2026’'nın tek Türk finalisti Macenta oldu

Habertürk Ankara'dan Arzu Türkuçar'ın haberine göre; eğitim teknolojileri firması Macenta, bir yandan dünya çapında kabul gören THE GLOBALS isimli sürdürülebilir kalkınma amaçları odaklı online İngilizce egitim platformu ile üçüncü kez finalist olurken; diğer yandan, henüz lansmanı Ocak 2026’da yapılması planlanan ve BETT 2026 için büyük ses getiren yeni yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş okuma yazma deneyimi sunan dijital platformu RIDABOO ile de finalist seçilerek dikkatleri üzerine topladı.

The Globals, dünyanın ilk Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) temelli çevrim içi İngilizce pratik platformu olarak yalnızca dil gelişimi sunmuyor; öğrencilerin küresel sorunlara yönelik farkındalığını, empati ve düşünme becerilerini de güçlendiriyor.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ İLE YEPYENİ BİR OKUMA DENEYİMİ

BETT’in bir diğer finalist seçimi ise Macenta’nın yeni nesil okuma deneyimi olarak geliştirdiği RIDABOO oldu. Yapay zekâ destekli bu platform, çocuklara kişiselleştirilmiş bir okuma ve yazma ekosistemi sunuyor. Yüzlerce hazır okuma metninin yanı sıra çocuklar, ilgi alanlarına ve hayal güçlerine göre kendi kişisel kütüphanelerini oluşturabiliyor, yeni hikâyeler yazabiliyor ve okuma yolculuklarını kendi seçimleriyle şekillendirebiliyor.

Ridaboo’nun sunduğu en önemli yeniliklerden biri, okuma deneyimini her çocuk için kişisel bir keyfe dönüştürmesi — yani okumayı bir görev olmaktan çıkarıp çocuğun kendi dünyasına göre şekillenen bir özgürlük alanına çevirmesi. Ayrıca program içerisinde geliştirilen bir modul ile dünyada milyonlarca Özel Eğitim Gereksinimleri olan çocukların daha iyi bir okuma deneyimi yaşamasına fırsat sunuyor. “DÜNYANIN EĞİTİM GELECEĞİNE YÖN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ” Macenta Yayıncılık CEO’su Burak Akyüz, elde edilen başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: “RIDABOO’nun lansman öncesi dönemde BETT 2026’da finalist seçilmesi, Türkiye’nin eğitim teknolojileri alanındaki yaratıcılığının ve vizyonunun dünya standartlarının üzerinde olduğunun en somut göstergesi. Biz teknoloji geliştirmiyoruz; çocukların geleceğine dokunan bir öğrenme kültürü inşa ediyoruz. Yapay zekâyı pasif bir yardımcı olarak değil, çocukların üretme gücünü açığa çıkaran bir yol arkadaşı olarak konumlandırıyoruz. Amacımız ‘Kendi hikâyeni yaz, kendi dünyanı kur’ diyen yeni bir okuma biçimi yaratmak.”