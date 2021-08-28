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Haberler Gündem 3. Sayfa Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada - Haberler
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Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada

Çorum'da üzerinde beyaz çarşaf sarılı bir kişi bina önünde park halinde bulunan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada - Haberler
DHA

Olay, 24 Ağustos’ta Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Binanın kapısında park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Motosikletinin olmadığını gören sahibi hemen polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, motosiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerası izlendiğinde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, beyaz çarşaf giyen hırsızın binaya girdiği, üzerindeki çarşafı çıkarıp, motosiklete bindiği ve kafasına kaskı takarak binadan uzaklaştığı görülüyor.

Çalınan motosiklet 2 gün sonra terk edilmiş halde bulunurken, polis çarşaflı hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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