Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması

Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Leavitt, Avrupa Parlementosundaki Fransız bir üyenin ABD'ye yönelttiği eleştiriye ilişkin soruya "Fransızlar ABD sayesinde Almanca konuşmuyor." diyerek II. Dünya Savaşı'ndaki ABD etkisini işaret etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Leavitt, bir gazetecinin Avrupa Parlementosunun Fransız bir üyesinin ABD'ye yönelik eleştirilerine ilişkin sorulan soruya yanıt verdi.
Fransız üyenin ABD'nin Özgürlük Heykeli'ni temsil eden değerlere artık bağlı olmadığına dair yaptığı eleştiriye sert yanıt veren Leavitt "Adı bilinmeyen, düşük seviyedeki Fransız politikacıya şunu hatırlatmak isterim; ABD sayesinde Fransızlar Almanca konuşmuyorlar. Minnettar olmalılıar." dedi.
Leavitt, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin desteğiyle birlikte Fransa'nın Nazilerden kurtarılmasına gönderme yapmış oldu.
Fransa'nın kurtuluşuna zemin hazırlayan Normandiya Çıkarması 1944'te gerçekleşirken, harekâta Fransız, İngiliz ve Kanadalı askerler de katıldı.
*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir