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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Gazze'deki insani duraklamalar saatler veya günlerce sürebilir

        Beyaz Saray: Gazze'deki insani duraklamalar saatler veya günlerce sürebilir

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Gazze'de insani duraklamalar saatler veya günlerce sürebilir" denirken İsrail Ordu Sözcüsü ise yaptığı açıklamada "Hamas Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybetti. Gazze'de ateşkes olmayacak ama insani duraklamalara izin verilecek" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 21:45 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:45
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        Beyaz Saray'dan 'insani duraklama' açıklaması
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        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Gazze'de insani duraklamalar saatler veya günlerce sürebilir" denirken İsrail Ordu Sözcüsü ise yaptığı açıklamada "Hamas Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybetti. Gazze'de ateşkes olmayacak ama insani duraklamalara izin verilecek" ifadelerine yer verdi.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #beyaz saray
        #İsrail Ordu sözcüsü
        #Gazze insani duraklama
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