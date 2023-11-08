Beyaz Saray: Gazze'deki insani duraklamalar saatler veya günlerce sürebilir
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Gazze'de insani duraklamalar saatler veya günlerce sürebilir" denirken İsrail Ordu Sözcüsü ise yaptığı açıklamada "Hamas Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybetti. Gazze'de ateşkes olmayacak ama insani duraklamalara izin verilecek" ifadelerine yer verdi
Giriş: 08.11.2023 - 21:45 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:45
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Gazze'de insani duraklamalar saatler veya günlerce sürebilir" denirken İsrail Ordu Sözcüsü ise yaptığı açıklamada "Hamas Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybetti. Gazze'de ateşkes olmayacak ama insani duraklamalara izin verilecek" ifadelerine yer verdi.
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