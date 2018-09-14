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5. Kuruyemiş ve Tohumlar

Ara öğünlerin olmazsa olmazı kuru yemişler ve tohumlar çocukların beslenmesinde de önemli bir yere sahiptir. Protein, esansiyel yağlar asitleri, vitamin ve minerallerle dolu kuruyemiş ve tohumlar, sadece besin değerleri ile değil ruh durumunu düzeltmeleri ve sinir sistemini mutlu tutmaya yardımcı olmaları ile de mutlaka tüketilmesi gereken önemli birer besindir.