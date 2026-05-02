        Haberler Gündem Güncel Beykoz'da 4 gündür su kesintisi | Son dakika haberleri

        Beykoz'da 4 gündür su kesintisi: Mahalleli bidonlarla kuyruğa giriyor

        Beykoz ilçesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 4 gündür su kesintisi yaşandı. Mahalle sakinleri bidonlarla evlerine su taşımak için uzun kuyruk oluşturdu. Mahalle sakinlerinden Kadir Özkaya "Aradığımızda net bir bilgi alamıyoruz. Sürekli farklı açıklamalar yapılıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 17:55 Güncelleme:
        İstanbul'un Beykoz ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi'nde İSKİ hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 4 gündür su kesintisi yaşadı.

        DHA'nın haberine göre, yetkililere ulaşmak için çağrı merkezlerini aradıklarını söyleyen mahalle sakinleri çözüm bulunmadığını belirtti.

        Mahalle sakinlerinden bazıları bidon ve kovalarla metrelerce yürüyerek su taşımak zorunda kaldı.

        Beykoz Belediyesi ekipleri bölgeye su tankerleri yönlendirdi.

        Mahalle sakinlerinden Kadir Özkaya "Aradığımızda net bir bilgi alamıyoruz. Sürekli farklı açıklamalar yapılıyor. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Yaşanan durum ciddi bir mağduriyet oluşturuyor" dedi.

        Bir diğer mahalle sakini Eray Külyat, kesintinin günlerdir sürdüğünü belirterek, "Yakın sokaklarda su varken burada olmaması kabul edilemez. Günlerdir mağduruz. Verilen saatler tutmuyor, sürekli erteleniyor. İnsanlar zor durumda, bu durumun bir an önce çözülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hafta sonu yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. (AA)

        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor