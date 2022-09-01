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Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 3 katlı binanın çatısına çıkan vatandaşlar polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi

İstanbul Beykoz'da bir yıkım gerginliği daha çıktı
AA

İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 3 katlı binanın çatısına çıkan vatandaşlar polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

AA'da yer alan habere göre, ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı alınan bazı binalar için Tokatköy Mahallesi'nde polis tarafından güvenlik önlemi alındı.

Bazı evler boşaltılırken, yıkımın hukuksuz olduğunu öne süren 3 katlı bir binanın sakinleri, çatıya çıktı.

Polis ekipleri çatıya çıkan grubu ikna ederek, aşağıya indirdi. Görevlilerin yıkım kararı alınan binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

BEYKOZ BELESİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Beykoz Belediyesi de, Tokatköy'deki kentsel dönüşüm çalışmalarında insanların zorla yerlerinden edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bir süre önce Tokatköy'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz Belediyesince başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarının planlandığı gibi sürdürüldüğü aktarıldı.

Basın ve sosyal medya aracılığıyla proje ve çalışmalarla ilgili bazı gerçek dışı bilgilerin paylaşıldığı, kamuoyunun yanlış yönlendirildiği belirtilen açıklamada, ilçeye giriş çıkışların kapatıldığı yönündeki iddiayla ilgili, sadece kentsel dönüşüm alanında güvenlik amacıyla önlem alındığı ifade edildi.

Belediyenin iddialara karşı söz hakkını kullanmak istediği ancak eleştirilerin yer aldığı basın kuruluşlarından bu konuda dönüş almadığı kaydedilen açıklamada, insanların zorla yerlerinden edildiği yönündeki iddiayla ilgili, "Kentsel dönüşüm yapılacak arazi belediyeye ait. Proje sonunda hem evler yenilenecek hem de hak sahipleri tapularına kavuşacak." bilgisi verildi.

Bölgede "rantsal dönüşüm yapıldığı" yönündeki iddiaların da hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Proje maliyetinin yaklaşık yüzde 80'i devlet tarafından karşılanacak. Belediye kendine ait olan arazideki hakkından vazgeçerek milyarlarca TL'lik bir gelirden de vazgeçmiş olacak. Hak sahipleriyle defalarca toplantılar yapıldı. Tüm süreç ortak akılla yürütüldü. Tokatköy'de bu projeye özel bir ofis açıldı. Proje alanındaki hak sahiplerinin büyük çoğunluğu muvafakat verdi. Muvafakat veren hak sahipleri aylar önce evlerini boşalttı ve projenin başlamasını bekliyor."

Fotoğraflar: DHA

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