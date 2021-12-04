DHA

Yangın, saat 20.30 sıralarında Beykoz, Yenimahalle, Üzüm Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondudan bir anda yükselmeye başlayan duman, kısa sürede yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, gecekonduda yalnız yaşadığı öğrenilen 70'li yaşlardaki Ahmet Çelebi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen gecekondu içerisinde araştırma yapan olay yeri inceleme ekipleri Çelebi'nin ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini bildirdi. Olay yerinin güvenliğini şerit çekerek almak isteyen polis ekipleri, meraklı kalabalığa engel olamadı. Olay yerine gelen Çelebi'nin eşi ve çocukları da gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından Çelebi'nin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ekiplerin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırması sürüyor.