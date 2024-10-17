Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın
İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi'nde klimadan dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastaneye tedavi için gelen vatandaşlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Giriş: 17.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:27
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Beykoz Devlet Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında klimadan bir anda duman ve alev çıkmaya başladı.
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Durumu fark eden hastane görevlileri itfaiyeye haber verdi. Hastaneye tedaviye gelen vatandaşlar tahliye edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
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