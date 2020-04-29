İHA

Yabancı uyruklu 2 kişi, silahlı 3 kişi tarafından Beylikdüzü’ndeki evlerinde rehin alındı. Rehineler, polisin düzenlediği operasyonla kurtarılırken, 3 kişi de yakalandı .

İHA'nın haberine göre, 40 yaşındaki Kanada vatandaşı Sanaz P., geçen pazartesi günü Güngören'de arkadaşı ile buluştuktan sonra kendi adına kiraladığı araçla park halinde olduğu yanına silahlı 3 kişi yaklaştı. Saldırganlar, silah doğrultarak Sanaz P.'yi araçtan indirip kendi araçlarına bindirdi. Daha sonra hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi. Silahlı şüpheliler, araç içerisinde Sanaz P.'den yüklü miktarda para istedi. Kanadalı P. bunun üzerine saldırganların istediği paranın üzerinde olmadığını belirterek, şüphelileri Beylikdüzü'ndeki evine getirdi. Sanaz P.'nin birlikte kaldığı evde İranlı Leili M.'yi de rehin alan şüpheliler, bu kişilerin cep telefonlarını ve kiralık olan otomobilin anahtarlarını da zorla gasp etti.

SABAHA KARŞI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu sırada ölüm korkusu yaşayan rehinelerden biri, fırsatını bulup polisi aradı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece sabaha karşı saat 02.20 sıralarında Yakuplu Mahallesi Sancaktar Caddesinde silahlı 3 kişi tarafından kaçırılarak rehin alındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, ihbarcı kişi ile sürekli olarak telefon irtibatında kalarak saldırganlar hakkında bilgi aldı.

2 KİŞİ KURTARILDI

Alınan bilgiler doğrultusunda rehinelerin tutulduğu Sancaktar Caddesindeki eve gelen emniyet güçleri, şüpheli şahıslara yönelik sabaha karşı saat 05.00 operasyon başlattı. İlk olarak evin önünde gözcülük yapan Oğuzhan A.’ya (24) yakalayan polis, daha sonra rehinenin yanındaki Yasin D. (33) ve İbrahim K. (40) isimli diğer şüphelileri suçüstü yaparak gözaltına aldı. Baskında 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirilirken, evde rehin tutulan Kanada uyruklu Sanaz P. ile İran uyruklu Leili M. adlı 2 kişi kurtarıldı. Polis, rehinelerden Sanaz P.'nin kiraladığı aracı da Bağcılar'da Fatih Mahallesi'nde bulup, sahibine teslim etti.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Operasyonla yakalanan şüphelilerle ilgili yapılan sorgulamada zanlılardan İbrahim K.’nin 3 "Kasten Yaralama", bir "Kasten Öldürme", bir "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti", bir "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", bir "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" olmak üzere toplam 7 suç kaydı tespit edildi. Yasin D. adlı saldırganın ise 2 "Basit Yaralama", bir "Kasten Yaralama" ve bir "Hakaret" olmak üzere 4 suç kaydı ortaya çıktı. Rehinelerin evin çevresinde gözcülük yaptığı tespit edilen şüphelilerden Oğuzhan A.'nın da uyuşturucu madde kullanmaktan bir suç kaydı tespit edildi. Zanlılar, "Yağma (Gasp)", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ile "Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Oğuzhan A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Yasin D. ve İbrahim K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.