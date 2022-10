'Dünyanın en hızlı piyanisti' ayakta alkışlandı 0:00 / 0:00

1 Ekim'de kapılarını açan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, operadan baleye, tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun 1000'den fazla etkinlikle sürerken, dünya starlarını da sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Dünyanın en önemli besteci ve piyanistlerinden Havasi, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlere uzun süre akıllardan çıkmayacak bir performans sundu.

Çağdaş klasik müziğin en önemli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Macar müzisyen, adeta bir rock yıldızını andıran karizmatik kişiliği ve gösteri sanatlarındaki yeteneğiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

ŞARKILARIN HİKAYELERİNİ DE ANLATTI

Farklı ülkelerde, dünyanın en prestijli konser salonlarında sahne alan ve bugüne kadar stadyumlarda on binlerce kişiye konser verebilen tek klasik piyano sanatçısı olarak öne çıkan Havasi, festival kapsamındaki konserde sevilen parçalarının yanı sıra yeni parçalarını da izleyicilerin beğenisine sundu.

Konserde şarkılarının hikayesini de anlatan Havasi, aralıksız olarak 1,5 saat sahnede kaldı. 2009 yılında Grand Hall of the Hungarian Academy of Music'te gerçekleştirdiği performansla, 'Dünyanın en hızlı piyanisti' unvanını kazanıp, adını Guinness Dünya Rekorları'na yazdıran sanatçı, ayakta alkışlandı.