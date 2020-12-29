Beyoğlu'nda dehşet! Antikacı boğazından bıçaklandı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 39 yaşındaki antikacı Zafer Seferyılmaz, sokak üzerindeki deposuna geldi. Depodan çıkan Seferyılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği henüz belirsiz bir kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.

BOĞAZINDAN VE KARNINDAN YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre dakikalarca kendisini savunan adam kavga esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralandı. Saldırgan şahıs ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Ağır yaralanan Seferyılmaz (39),sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne kendini attı. Yere yığılan adama ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de müdahalelerinin ardından Seferyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayın ardından bilgi verilmesi üzerine polis ekipleri eşkalini belirledikleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ise kamera görüntülerini inceleyerek delil topladı. Olayla ilgili konuşan Recep Aslan, “Ben sesleri duydum, sonra baktım sokaktan birisi çıktı. Zaten tekin birisi değildi, elinde sopa ve bıçak verdi. Onu görünce korkup karşı dükkana girdim. Polise eşkali ben verdim” dedi.