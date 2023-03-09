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Haberler Gündem Güvenlik Beyoğlu'nda izinsiz gösteri: Gözaltılar var
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Beyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenleyen gruba gözaltı

Beyoğlu ilçesinde sokak ve kavşaklarda izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, polis barikatına saldırdı. Polis ekipleri, gruptaki bazı kişileri gözaltına aldı

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri: Gözaltılar var
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AA

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenleyen ve polis barikatına saldıran gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Cihangir Mahallesi'ndeki bazı sokak ve kavşaklarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplanan gruplar slogan attı.

Cihangir Spor Salonu önündeki kalabalık basın açıklamasının ardından dağılırken, bir grup polis barikatına saldırdı. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan bazı göstericileri gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre; izinsiz gösteri sırasında caddede park halindeki bazı araçlar zarar gördü.

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında Taksim Meydanı ve çevresindeki alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün saat 23.59'a kadar yasaklandığını bildirmiş, emniyet de Taksim Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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