AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" konusunda yürütülen denetimler kapsamında, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'nde bir adrese baskın yapıldı.

AA'da yer alan habere göre ekipler, 5 kişinin olduğu mekanda "black jack" ve "rulet" diye adlandırılan masaların kurulduğunu tespit etti. Mekanda, 323 kumar pulu, 2 bin lira, oyun kağıtları, rulet çarkı, 2 rulet ve poker masası bulundu.

Baskında, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye Kabahatler Kanunu'nun "kumar oynamak" maddesi uyarınca idari para cezası kesilirken, mekanın sorumlusu M.G. hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar oynatılan iş yeri de ilçe zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.