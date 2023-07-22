Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici, kadın yolcuyu feci şekilde darp etti. Para bozdurma iddiasıyla çıkan kavgada, taksi şoförünün darp ettiği kadının yüzünden kan geldi. Görüntüler üzerine İBB taksi şoförünün çalışma iznini, taksinin de ruhsatını iptal etti

Beyoğlu'nda, bir taksi şoförü, para bozdurma konusunda tartıştığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın müşteriyi sokak ortasında darp etti. Ağzı burnu kan içinde kalan müşteriyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar kurtardı. İBB şoförün çalışma iznini iptal ederken, taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı.

Yenişehir Mahallesi Safa Meydanı Sokak'ta geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 34 TBG 01 plakalı taksi şoförüyle yabancı uyruklu kadın müşteri arasında para bozdurma konusunda başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

PARA BOZDURMA İDDİASI

İddiaya göre, bir marketin önünde taksiden inmek isteyen müşteri yolculuk ücretini uzatarak şoförden parayı bozdurmasını istedi. Taksi şoförünün, parayı müşterinin bozdurması gerektiğini söylemesi üzerine ikisi arasında tartışma çıktı. Müşterinin taksiden inmesinin ardından sokak ortasında devam eden tartışma sırasında şoför ile kadın arasında itişme yaşandı. İtişme sırasında yere düşen müşteri ile şoför arasında aracın etrafında kovalamaca başladı. Koşarak kaçmaya çalışan kadın, birkaç metre sonra kendisini yakalayan taksicinin çelmesiyle yere düştü. Yerde yatan kadına tekme attığı iddia edilen taksi şoförü, kendisine müdahale eden esnaf ve vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Şoför daha sonra taksisinin yanına gelirken, kadın da arkasından takip etti.

ARACI KADININ ÜSTÜNE SÜRDÜ

Taksicinin aracına binerek uzaklaşmak istemesi üzerine kadın müşteri taksinin önüne geçerek durdurmak istedi. Taksici aracını kendisini engellemeye çalışan kadının üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Bu sırada, kadın müşteri elindeki sert bir cisimle taksinin sol arka camına vurarak kırdı.

RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Yaşananların ardından esnaf ve vatandaşlar tarafından teskin edilen kadının, herhangi bir şikayet başvurusunda bulunmadığı öğrenildi. Başvuru yapılmamasına rağmen polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şoförün çalışma izninin İBB tarafından iptal edildiği öğrenildi. Taksinin de çalışma ruhsatının askıya alındığı bildirildi.

"SURATINA TEKME ATTI"

Market çalışanı Veysel Emeç, taksicinin kadın müşteriye saldırdığı sırada markette olduğunu belirterek "Sabah saatleriydi. Biz burada esnafız. Ben o sırada içerdeydim. Dışarıdan bir araçtan bağırış sesleri gelmeye başladı. Kameradan bakıp taksi olduğunu gördüm. Daha sonra dışarı çıktım. Bağrışmaların sesi çok yükselmişti. Olayı bilmiyordum, izliyordum. Daha sonra taksici bizim dükkanın önüne yanaştı. Arabadan indi, arabanın diğer tarafına geçti. Kadını zorla taksiden indirmeye çalıştı. Daha sonra burada kadına şiddet uyguladı. Kadın kaçmaya başladı. Kadın yabancı uyrukluydu. Ama taksici de Arapça biliyordu. Arapça birbirlerine bir şeyler söylediler, artık ne söylediler bilmiyorum. Kadın ileriye doğru kaçarken ayağı takılıp yere düştü. Yere düşünce taksici şiddet dozunu biraz daha arttırdı. Suratına tekme attığını gördüm. Daha sonra etraftan sesler çok yükselince diğer taksiciler ve vatandaşlar toplandı. Çok kalabalık oldu. Daha sonra kadının gelip taksinin camına vurup kırdığını gördüm. Duyduğuma göre pek de inanmıyorum ama para bozdurmadan dolayı çıkmış tartışma" diye konuştu.