Biber gazı topu patladı! 31 öğrenci etkilendi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topunun sınıfta patlaması sonucu gazdan etkilenen 31 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Alınan bilgiye göre, Fatih Ortaokulu'nda bir öğrencinin okula soktuğu biber gazı topunun teneffüste topla oynadığı sırada patlaması sonucu biber gazı sınıfa yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 31 öğrenci, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.