Biberonla beslediği kuzular, çocukların sevgilisi oldu

Turizm sektöründe taşımacılık yaptığını belirten Ahmet Felek, “Karaman’a müşteri götürdüm. Müşteri götürdüğüm yerde bu iki yavruyu gördüm. Kuzuları çok sevdiğim için bu iki kuzuyu bana verip veremeyeceklerini sordum.