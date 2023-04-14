Biberonla beslediği kuzular, çocukların sevgilisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biberonla beslediği kuzular, çocukların sevgilisi oldu

Manavgat’ta ikamet eden Ahmet Felek isimli vatandaş, Karaman’dan alıp Manavgat’a getirdiği 2 aylık kuzuları biberonla besliyor. Felek’in boş zamanlarında evinin yakınındaki parka götürdüğü 2 yavru kuzu, parktaki çocuklar başta olmak üzere herkesin sevgilisi haline geldi

ABONE OL
İHA
  • Biberonla beslediği kuzular, çocukların sevgilisi oldu

    Manavgat Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Ahmet Felek, 2 aylık yavru kuzularıyla parka çıkıp gezip dolaşıyor. Yavru kuzular parkta başta çocuklar olmak üzere herkesin sevgilisi haline geldi.

     
  • Biberonla beslediği kuzular, çocukların sevgilisi oldu

    Turizm sektöründe taşımacılık yaptığını belirten Ahmet Felek, “Karaman’a müşteri götürdüm. Müşteri götürdüğüm yerde bu iki yavruyu gördüm. Kuzuları çok sevdiğim için bu iki kuzuyu bana verip veremeyeceklerini sordum. 

     
  • Biberonla beslediği kuzular, çocukların sevgilisi oldu

    Kuzuların annesinin hasta olması nedeniyle kuzulara bakmadığını, eğer bakabileceksem bana verebileceklerini söylediler. Bakacağımı söyleyince verdiler. Manavgat’a getirdiğimde 1 aylıktılar. 1 aydır her şeyleriyle ilgileniyorum. Evimizde bakıyoruz. İlk başta biberonla süt veriyordum.

     

     
  • Biberonla beslediği kuzular, çocukların sevgilisi oldu

    Süt pahalı gelince bir arkadaşımın önerisiyle süt tozu alıp sulandırıp vermeye başladım. Yeni yeni ot yemeye başladılar. Hava iyi olduğunda evden çıkıp buraya parka geliyor ve burada vakit geçiriyoruz” dedi.
  • Biberonla beslediği kuzular, çocukların sevgilisi oldu

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.