SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ankara
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Bıçakladı, balkondan attı! Bu da yetmedi...

Bıçakladığı karısını balkondan attı, yetmedi üzerine saksı fırlattı

Fatih E., boşanma aşamasında olduğu karısı Sevim E.'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Sevim E.'nin kaldığı apartmana gelen Fatih E., ikinci katta oturan karısına ulaşabilmek için birinci kattaki demir parmaklıkları kullandı. Karısını bıçaklayan Fatih E., annelerini kurtarmaya çalışan kızlarını da darp etti. Gözü dönmüş koca, kanlar içinde kalan karısını balkon aşağıya fırlattı, bununla da yetinmedi, yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı

28.08.2018 - 15:15 | Güncelleme: İHA

Başkent'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını önce bıçakladı, sonra ikinci katın balkonundan aşağıya attı. Gözü dönmüş koca bununla da yetinmedi aşağıya attığı karısının üstüne saksı fırlattı.

İHA'nın haberine göre olay, 25 Ağustos 2018'de Kahramankazan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Fatih E., boşanma aşamasında olduğu karısı Sevim E.'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Kocasının tehditlerinden korkan Sevim E., 3 kızı ile birlikte annesinin evine sığındı. Bir süre daha kocasının tehditlerine maruz kalan Sevim E., 25 Ağustos gecesi annesinin evinde kocasının saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

BALKONDAN AŞAĞI ATTI

Sevim E.'nin kaldığı apartmana gelen Fatih E., ikinci katta oturan karısına ulaşabilmek için birinci kattaki demir parmaklıkları kullandı. Parmaklıklardan tırmanarak eve giren Fatih E., burada karısına saldırmaya başladı. Karısını bıçaklayan Fatih E., annelerini kurtarmaya çalışan kızlarını da darp etti. Gözü dönmüş koca, kanlar içinde kalan karısını balkon aşağıya fırlattı, bununla da yetinmedi, yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Sevim E.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Fatih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay günü yaşadıklarını anlatan Fatih ve Sevim E. çiftinin en büyük kızları E. E., olay günü babalarının kendilerini arayarak sürekli tehdit ettiğini, "Sizi öldüreceğim, bıçaklayacağım" dediğini söyledi. Boşanma sürecinde anneannelerine sığındıklarını belirten E. E., şunları anlattı:

"Balkon demirlerinden çıkarak ikinci kata ulaşıyor ve anneme, bana ve kardeşlerime bıçakla saldırdı. Annemi boynunu bıçakla kesti. Annem yerde kanlar içinde yatarken anneme daha fazla zarar vermesin diye onunla boğuştuk. Daha sonradan anneme ulaşıyor, balkondan atıyor. Biz çok engel olmaya çalıştık ama bizi itti. İlk başta bacaklarını çıkarmaya çalıştı, annem bacaklarını içeri sokmaya çalıştı. Çok boğuşma yaşandı. Annem düştükten sonra üzerine saksı ve ne bulduysa attı. Annemi attıktan sonra kız kardeşlerimle aşağıya indik ama hala üzerine bir şeyler atmaya devam ediyordu."

"KORKUYLA UYANIYORUZ"

Babasının kendisine ve kardeşlerine de saldırdığını kaydeden E. E., babasının kafasını duvara vurduğunu, parmağını kestiğini söyledi. Olaydan sonra babasının kaçtığını, bir müddet sonra da olayda kullanılan bıçağı almak için geri döndüğünü anlatan E. E., babası bulmadan önce bıçağı polise teslim ettiğini belirtti. Babasının serbest kaldığını dile getiren E. E., "Annemin hayati tehlikesi var. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Ne benim, ne kardeşimin, ne de annemin hiçbir şekilde can güvenliği yok. Asla rahat yatamıyoruz. Çok büyük bir travma bu. Ufacık bir ses olsun hemen korkuyla uyanıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X