        Bıçaklı anne tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Bıçaklı anne tutuklandı!

        Adana'da 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan Ayşegül Y. tutuklandı. Korkunç olayda annenin kızına, kendilerini terk eden babasının fotoğrafını tabletin ekranına koyunca saldırdığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 14:38 Güncelleme: 24.08.2025 - 14:38
        Bıçaklı anne tutuklandı!
        Adana'da darp ettiği kızı E.H.Y.’yi (10) sokakta bıçakla kovalayınca gözaltına alınan Ayşegül Y. (35), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre E.H.Y.’nin, kendilerini 9 yıl önce terk eden babasının fotoğrafını tabletinin ekranına koyduğu, annesinin de bunu görünce tartıştıkları ortaya çıktı.

        Ayşegül Y.’nin ifadesinde, “Kızımı, eski sevgilimin akrabaları kaçıracak zannettim. Kızıma değil, onlara saldırdım” dediği belirtildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Evde fenalık geçiren Ayşegül Y., tartıştığı kızı E.H.Y.’ye mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla saldırdı. Kaçarak, sokağa çıkan E.H.Y. çevredekilerden yardım istedi. Kızın yardımına koşanlar, anneyi de sakinleştirmeye çalıştı. Anne tehditlerini sürdürünce bu kez bir kişi, motosiklete bindirdiği kızı, uzaklaştırmak istedi. Bu sırada Ayşegül Y., saçından yakaladığı E.H.Y.’yi çekip, motosikletten düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk, motosikletle uzaklaştırıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        9 YIL ÖNCE TERK ETMİŞ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşegül Y.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ayşegül Y.’nin, 9 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı kızının babası Sabri B. tarafından terk edildiği öğrenildi. E.H.Y.’nin, tabletinin ekranına babasının fotoğrafını koyduğu, Ayşegül Y.’nin de fotoğrafı görünce tartıştıkları ortaya çıktı. Sorguya alınan Ayşegül Y., ifadesinde, “Kızım sokakta oynuyordu. Yanında yabancı kişileri görünce sokağa çıktım. Kızımı, eski sevgilimin akrabaları kaçıracak zannettim. Kızıma değil, onlara saldırdım” dedi.

        "HANGİ ANNE ÇOCUĞUNA ZARAR VERİR?"

        İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Ayşegül Y., gazetecilere, "Hangi anne çocuğuna zarar verir” diye konuştu. Ayşegül Y., kontrolün ardından adliyeye sevk edildi. Ayşegül Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

