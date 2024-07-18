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        Haberler Dünya ABD'de üst düzey Demokratların, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi için baskıları sürüyor | Dış Haberler

        ABD'de üst düzey Demokratların, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi için baskıları sürüyor

        ABD Başkanı Biden'ın Kasım ayındaki başkanlık yarışında aday olmaması yönündeki çağrılar sürerken, CNN'de yer alan habere göre, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Biden'a, "anket sonuçlarının, Donald Trump'ı yenemeyeceğini gösterdiğini" söylediği öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:23
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        ABD'de üst düzey Demokratların, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi için baskıları devam ediyor.

        CNN'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kongrenin kıdemli üyelerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Biden'a, "anket sonuçlarının, Donald Trump'ı yenemeyeceğini gösterdiğini" söylediği öne sürüldü.

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        Bir kaynak, Başkan'ın kazanacağına dair anketler gördüğünü belirttiğini ileri sürerken, başka bir kaynak ise ABD Başkanı'nın anketler konusunda kendini savunduğunu aktardı.

        Pelosi'nin bir sözcüsü, eski Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 12 Temmuz'dan beri Biden ile konuşmadığını açıkladı.

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        ABC News'un haberine göre, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin "hem Biden için hem Demokrat Parti için hem de ülke için daha iyi olacağını" ifade etti.

        Schumer'in sözcüsü, "ABC'nin kaynağı, Chuck Schumer ya da Başkan Joe Biden olmadığı sürece bu haber boş bir spekülasyondan ibarettir." ifadesini kullandı.

        Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde Guardian'a konuşan Barack Obama’nın eski kıdemli danışmanı David Axelrod ise ABD'de 82 yaşında birinin başkan seçilmesinin, çok zor bir durum olacağını söyledi.

        ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Schiff de dün Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katılarak, "Kampanyadan çekilme kararı, Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

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