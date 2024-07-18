Biden Covid testinin pozitif çıkmasıyla programını iptal etti, 'adaylıktan çekil' baskısı artıyor

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Biden'ın basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, Covid aşılarını yaptırmış olan ABD Başkanı'nın hastalığı "hafif semptomlarla" geçirdiğini kaydetti.

81 yaşındaki Biden daha önceden iki kez Covid geçirmişti.

Beyaz Saray, Biden'ın Delaware'deki evinde istirahat edeceğini, bu sürede tüm görevlerini sürdüreceğini açıkladı.

Ardından X hesabından da bir açıklama yapan Biden, "iyi dileklerini ileten herkese" teşekkür etti ve işlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Las Vegas'ta seçim kampanyası yaptığı sırada hastalanan Biden'ın, programlarını iptal ederek uçakla evine seyahat ettiği, uçağa yavaş adımlarla ve dikkatli şekilde yürüdüğü görüldü. Biden Air Force One uçağına bindiğinde, "İyi hissediyorum" dedi.

Doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın burun akıntısı ve öksürük dahil üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösterdiğini, kendisine 'Covid ilacı' olarak da anılan antiviral Paxlovid ilacı verildiğini söyledi.

Başka bir tweet'te ise Biden söze "Hastayım" diye başladı, ancak sürpriz yaparak cümleyi şöyle tamamladı: "Elon Musk ve zengin arkadaşlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım."

Biden, Donald Trump kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağış yapacağını açıklayan ve Trump'a destek veren Elon Musk'ı hedef alarak, kendi kampanyasının bağış sitesinin bağlantısını paylaştı.

Biden, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak yarışacak. Haziran sonundaki tartışma programındaki performansı zayıf bulunan Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle "adaylıktan çekilme" baskısıyla karşı karşıya.