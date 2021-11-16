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Biden, Nikaragua Devlet Başkanı Ortega ve birçok Nikaragualının ABD'ye girişini yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, "Nikaragua'nın demokrasisine zarar verdikleri" gerekçesiyle Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Ortega'nın eşi ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo ile "demokrasiye zarar veren" eylemlerde bulunan kişilerin ABD'ye girişini yasakladı.

Biden, Nikaragua Devlet Başkanı Ortega ve birçok Nikaragualının ABD'ye girişini yasakladı
Biden Nikaragua liderinin ABD'ye girişini yasakladı
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AA

Biden, Nikaragua'da geçen hafta yapılan tartışmalı seçimlerin ardından bugün "Nikaragua'da demokrasiyi tehdit eden politikalar ya da eylemlerden sorunlu kişilerin ABD'ye girişinin yasaklanması" başlıklı bir kararname imzaladı.

"Demokrasiye zarar veren" olarak nitelendirdiği eylemlerde bulunan ya da politikaları destekleyen kişilerin ABD'ye girişinin engellenmesinin Nikaragua demokrasisine verilen bir destek olduğunu belirten Biden, bu kapsamda Nikaragua Devlet Başkanı Ortega, Ortega'nın eşi ve Başkan Yardımcısı Murillo'nun yanı sıra çok sayıda Nikaragualı yetkilinin ABD'ye girişinin yasaklandığını vurguladı.

Biden, "Ortega hükümetinin ve onu destekleyenlerin baskıcı ve istismarcı eylemleri, ABD'yi harekete geçmeye itmiştir." ifadesini kullandı.

"NİKARAGUA SEÇİMLERİ HİLELİ"

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılan seçimlerde, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre, oyların yüzde 75'ini alan Daniel Ortega 4. kez devlet başkanı seçilmişti.

ABD yönetimi, Nikaragua'da yapılan seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini vermişti.

ABD, 15 Kasım'da Nikaragua Kamu Bakanlığı ve 9 hükümet yetkilisini yaptırım listesine almıştı.

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